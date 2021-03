Bénin – Politique d’apaisement: désormais, Ajavon, Koutché et consorts peuvent rentrer sans inquiétude

Après une longue série de crises politiques avec son lot d’exilés, le Bénin emprunte enfin la voie de la sagesse avec une politique d’apaisement. Désormais, tous les exilés politiques peuvent rentrer librement sans craindre la justice de leur pays.

C’est du moins l’interprétation que l’on peut faire des récentes actualités politiques au Bénin. Soupçonné de planification de putsch contre le régime de la rupture, c’est avec satisfaction que les Béninois ont perçu dans une vidéo, l’ex-présumé putschiste reçu en audience par le chef de l’Etat, Patrice Talon.

Quelques jours après Pascal Tawes, le président de l’Alliance Iroko, l’ancien candidat malheureux à l’élection présidentielle de 2016, Bertin Koovi, a annoncé son retour au bercail pour faire campagne avec le président de la République, candidat à sa propre succession.

Depuis la journée de ce Mardi 23 Mars, l’opposant bénino-équato-guinéen est annoncé au Bénin et en famille alors que son nom figure parmi les personnes recherchées par la justice béninoise.

Cette politique d’apaisement amorcée par le régime de la rupture est à saluer. Ainsi désormais, le boulevard est ouvert pour le retour de tous les exilés politiques pour que le Bénin amorce une nouvelle tournure de son histoire politique.

Désormais, Ajavon, Koutché et consorts peuvent rentrer…

A quelques jours de la tenue de l’élection présidentielle du 11 Avril 2021, les appels à la paix se multiplient. Membres du gouvernement, élus du peuple, procureurs de la république ainsi que des organisations de la société civile multiplient des initiatives pour la paix.

Ces diverses actions ont sans doute un échos favorable au niveau du président de la République, ce qui justifie d’une certaine manière la politique de dégel que l’on observe depuis un moment.

Le retour au bercail de Bertin Koovi est une bonne nouvelle pour d’autres exilés politiques, à savoir Sébastien Ajavon, Komi Koutché, Valentin Djènontin, pour ne citer que ceux-là. Ils peuvent désormais rentrer en toute quiétude dans leur pays pour accompagner le développement.

L’appel au rassemblement de toutes les filles et fils de ce pays se concrétise peu à peu et la situation tendue observée ces dernières années sera bientôt conjuguée au passé. C’est le Bénin qui en sort grandi et ça sera à l’actif du régime de la rupture.