Bénin – Police républicaine: plusieurs lieutenants élevés au grade de commissaire de 1ère classe

Ce mercredi 17 mars 2021, 24 lieutenants de police ont été élevés au grade de commissaire de police de première classe. La cérémonie de port de galons a été présidée par le préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral, Jean-Claude Codjia, nous rapporte ABP.

Le nombre de commissaires de 1ère classe au sein de la police républicaine est revu à la hausse. Selon l’Agence Bénin Presse, ils sont 24 nouveaux agents à être élevés au grade de commissaire de police de première classe. C’est le directeur départemental de la police républicaine de l’Atlantique, le commissaire divisionnaire de police, Claude Bossou, qui a situer les nouveaux promus sur leur nouvelle responsabilité.

Après le port de galon aux officiers de la police, l’autorité départementale, Jean-Claude Codjia, devant parents, amis et commandants des forces de défense composés du 2ème groupement blindé et du 3ème BIA de Ouidah, du bataillon de transmission de Calavi, de l’école nationale des officiers de Toffo, de l’inspection forestière et des pompiers, a félicité les nouveaux promus avant de leur prodiguer de sages conseils. Pour le préfet Codjia, à travers cette promotion , » ils doivent prendre l’engagement de mieux faire que par le passé en mettant plus de rigueur dans leur travail.