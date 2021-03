Bénin: plus de 500 mille morts sur la liste électorale, ce qu’en dit la cour Djogbénou

La cour constitutionnelle a rendu sa décision après avoir été saisie par un citoyen béninois sur la présence de plus de 500 000 personnes décédées sur la liste électorale publiée par la CENA. La Cour a ordonné la prise en compte du recours et une révision de ladite liste.

A seulement quelques semaines de l’élection présidentielle au Bénin, une grosse irrégularité a été constatée sur la liste électorale, et la Cour constitutionnelle a enjoint les institutions impliquée à corriger la liste. En effet, saisie d’un recours déposé par un citoyen qui a fait remarquer, des statistiques de l’INSAE à l’appui, que la liste électorale actuelle qui doit servir pour la présidentielle du 11 avril, est corrompue avec plus de 500 000 personnes déjà décédées, la cour constitutionnelle a demandé une révision de la liste électorale.

Ayant examiné les éléments à sa disposition et effectué ses enquêtes, la Cour a conclu de la crédibilité et de la pertinence du recours à elle adressé, et a décidé d’ordonner l’épuration de la liste électorale actuelle. Selon le Cos-Lepi, cité par la cour, la liste n’a pas été mise à jour depuis 2011 et donc n’a pas pris en compte toutes ces personnes décédées.

Dans sa décision, la Cour constitutionnelle ordonne « que les données fournies par les études statistiques de l’INSAE relatives aux personnes décédées, mais encore inscrites de la liste électorale, doivent être prises en compte dans l’appréciation de la participation au scrutin des 11 avril et 9 mai 2021 ». Il va sans dire que la Commission électorale nationale autonome sera contrainte de revoir la liste et d’en expurger les « morts », dans les plus brefs délais.