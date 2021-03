Bénin: plus de 2 000 personnes à recruter dans le cadre du projet PENB

Dans le cadre de la construction du Pipeline d’Exportation Niger – Bénin (PENB), le Bénin recrute plus de 2 000 personnes. La plateforme web dédiée à ce recrutement sera lancée ce lundi 15 mars 2021 par le Ministre béninois de l’Eau et des Mines, Samou Adambi.

Le Bénin recrute plus de 2 000 personnes pour plus de 50 profils dans le cadre du projet Pipeline d’Exportation Niger – Bénin (PENB). Ce recrutement se fera en ligne et commence dans quelques heures sur la plateforme emploi-pipeline.gouv.bj . Tous les détails concernant le recrutement seront donnée par le ministre Samou Adambi à travers une conférence de presse ce lundi.

Le Projet de Pipeline Export Niger-Bénin (PENB), d’une longueur totale de 1980 km dont 675 km sur le territoire national, vise la construction d’un système de transport par canalisation pour évacuer le pétrole brut produit au Niger vers le marché international via le Bénin. Il traversera les départements de l’Alibori, du Borgou, des Collines, du Plateau et de l’Ouémé, 17 communes et 152 villages/villes.

Constitution de l’infrastructure…

A la fin de la réalisation du projet, on retrouvera :

du pipeline proprement dit pour le transport du pétrole brut depuis son entrée sur le territoire béninois à Malanville jusqu’à la côte béninoise ;

de deux (02) stations de pompage, à Gogounou (Gogounou) et à Tchatchou (Tchaourou), et vingt-quatre (24) vannes ;

d’une station terminale et d’exportation à Sèmè (Sèmè-Kpodji).

A noter que la section maritime, longue de 15 km sera équipé d’un système d’amarrage à point unique qui permettra de charger les navires pour l’exportation. Le projet va coûter au total 600 milliards de FCFA, entièrement financé par l’entreprise chinoise, « China National Oil and Gas Exploration and Development Compagny LTD ».