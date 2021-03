Bénin: “Pas de développement matériel sans développement humain”, Kemi Seba ne lâche pas le régime Talon

Pas le temps de lire l'article ?

Ce mardi 9 mars 2021, le président de l’ONG Urgences Panafricanistes, Kemi Seba, a reconnu le travail presque irréprochable abattu par le régime du “Nouveau Départ” en ce qui concerne le développement infrastructurel au Bénin. Mais au plan démocratique, l’activiste franco-béninois s’est montré très critique envers le régime Talon.

“Président Talon, votre bilan en ce qui concerne le développement infrastructurel du Bénin est “réel“, contrairement à ce que déclarent vos ennemis (accessoirement ex-amis) de l’opposition”, a reconnu Kemi Seba. Mais pour autant, il ne partage pas la gestion du président Patrice Talon au plan démocratique. “Mais votre action de répression vis-à-vis de la liberté d’expression pousse la population béninoise à un délitement moral sans précédent”, a-t-il déclaré.

Pour le président de l’ONG Urgences Panafricanistes, “dire que l’on développe un pays parce que l’on y construit des routes, alors que dans le même temps, on y détruit la liberté de penser et de s’exprimer de sa population, c’est comme acheter un bocal à un poisson, tout en y retirant l’eau qui permet à ce dernier de s’épanouir dedans”. “Pas de développement matériel sans développement humain”, a-t-il insisté.

A quoi cela sert-il d’avoir un pays possédant sous votre mandat un peu plus d’infrastructures qu’auparavant, certes, si les citoyens béninois ne peuvent même plus s’exprimer ou critiquer librement la gestion de la vie de la cité, de peur de finir détenus à la CRIET (Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme) ? S’interroge-t-il. “Chacun le sait, le Béninois ne crie pas beaucoup, mais voit tout. Que nul ne pousse la majorité silencieuse à bout”, a-t-il prévenu.

Dimanche, Kemi Seba s’est prononcé sur l’affaire Reckya Madougou qui défraie la chronique au Bénin. Dans sa déclaration, il a notamment fait savoir que “le Bénin n’est la propriété privée de personne” et que la démocratie n’est pas la répression et la constante intimidation.