Bénin: ouverture des travaux du Dialogue national sur la gouvernance environnementale

Les travaux du Dialogue national sur la gouvernance environnementale, ont été lancés ce mardi 23 mars 2021 par Monsieur José Tonato, Ministre du Cadre de vie et du Développement durable du Bénin.

La direction générale de l’environnement et du climat présente ce mardi 23 mars 2021 à Cotonou, le Projet de renforcement des capacités nationales pour la gestion des conventions relatives à l’environnement, en lien avec les objectifs de développement durable et la mise en place d’un système d’information statistique.

Le Directeur général de la Direction de l’environnement et du climat, Martin Pépin Ayinan, a pour l’occasion, salué le leadership avisé du ministre José Tonato. A l’en croire, les objectif de développement durable relèvent du ministère du Cadre de vie et du Développement durable.

Il a par la suite félicité l’équipe du projet qui a travaillé sans se désemparer. « Le présent dialogue marquera une étape importante dans la mise en œuvre du Projet de renforcement des capacités avec l’implication forte des autorités nationales, du gouvernement, du parlement, des partenaires techniques et financiers, des maires et tous les acteurs du secteur privé et les ONG », a-t-il rassuré.

Présent à cette cérémonie, c’est José Tonato, Ministre du Cadre de vie et du Développement durable du Bénin, qui a officiellement lancé les travaux du Dialogue national sur la gouvernance environnementale.