Bénin – Modernisation du parc à bus de Bohicon: une mission conjointe s’enquiert de l’évolution des travaux

Ce lundi 15 mars 2021, une mission conjointe a visité le chantier de modernisation du parc à bus de Bohicon. La délégation était composée de la Coopération Suisse (SNV/PDIEM), MDGL, MCDVDD et d’une équipe de la Mairie de Bohicon.

Les travaux de modernisation du parc à bus de la ville de Bohicon avancent à grands pas. C’est le constat fait sur le terrain par la mission conjointe, même si quelques problèmes sont à signaler au niveau des entreprises en charge des travaux. La délégation a exprimé sa satisfaction face au niveau d’avancement des travaux et réaffirmé sa disponibilité à régler tous les problèmes posés.

Par son Directeur des Services Techniques, Christian Adadja, la Mairie de Bohicon a promis jouer entièrement sa partition chaque fois que les entreprises s’adresseront à elle pour des problèmes spécifiques. A noter que les travaux sont financés par le Projet d’Aménagement Urbain et d’Appui à la Décentralisation (Paurad), le Programme de Développement des Infrastructures Economiques et Marchandes (PDIEM) et la Mairie de Bohicon.

Prévu pour être livré en fin juillet 2021, le projet de modernisation du parc à bus permettra à l’administration communale d’arrondir ses ressources. Cette possibilité qu’a la Mairie d’augmenter ses recettes est d’ailleurs évaluée dans l’une des études du PDIEM sur les capacités économiques des Unités marchandes de la commune.