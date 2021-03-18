Bénin: liste des journaux à existence légale, publiée par la HAAC

Bénin - Société
Par Edouard Djogbénou
HAAC [email protected]

Par Décision N°21-013/HAAC du 16 Mars 2021, portant publication des journaux et écrits périodiques ayant une existence légale en République du Bénin, la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) a rendu publique, la liste des journaux ayant une existence légale dans le pays.

Selon la décision de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC), on dénombre au total 81 quotidiens, 08 hebdomadaires et 04 bi-hebdomadaires, autorisés par l’organe de régulation pour officiellement paraître au Bénin comme journaux légaux.

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Il s’agit des journaux ci-après:

Les quotidiens:

  1. INFO MATIN,
  2. LE PROGRÈS,
  3. LA PRESSE DU JOUR,
  4. LE PAYS EMERGENT
  5. LE GRAND JURY
  6. L’AUTRE QUOTIDIEN
  7. LES 4 VERITES
  8. LA TRIBUNE DE LA CAPITALE
  9. LE SOLEIL BÉNIN INFO
  10. LE TÉLÉGRAMME
  11. LE BÉNINOIS LIBÉRÉ
  12. L’AFFICHE DU JOUR
  13. L’ACTUALITE
  14. PALMARES
  15. LE GRAND MATIN
  16. L’AUDACE INFO
  17. LA PRIORITE
  18. LA NOUVELLE GÉNÉRATION
  19. DEMOCRA TE INFO
  20. COMMUNAL INFO
  21. 24 HEURES AU BENIN
  22. L’ECHIQUIER
  23. MONDE INFOS 7
  24. LA BOUSSOLE
  25. INFO-PLUS
  26. PALABRE AU QUOTIDIEN
  27. MATIN LIBRE
  28. DAABAARU
  29. VIF D’AFRIQUE
  30. LE MEILLEUR
  31. LE ROUTIER
  32. L’ECONOMISTE DU BÉNIN
  33. DECRYPTAGE INFOS
  34. LA PRIMEUR
  35. LUMIERE INFO
  36. ACTU EXPRESS
  37. L’INFORMATEUR
  38. L’INDEPENDANT
  39. LE MATIN
  40. LE GONGONNEUR
  41. LE NATIONAL
  42. EVENEMENT DU JOUR
  43. LE CONTEMPORAIN
  44. LA DIASPORA DE SABBAT
  45. L’INVESTIGATEUR DU JOUR
  46. LE DEVOIR
  47. DYNAMISME INFO
  48. LA CLOCHE
  49. LES NOUVELLES DU JOUR
  50. L’AUTRE VISION
  51. POINT MEDIA
  52. NOTRE TEMPS
  53. LA RELEVE INFO
  54. LE CHALLENGE
  55. LE LEADER DU JOUR
  56. LE CLAIRON
  57. LA NOUVELLE GAZETTE
  58. LE MATINAL
  59. LE NOUVEL OBSERVATEUR
  60. DJAKPATA
  61. LE POTENTIEL
  62. L’AFRIQUE EN MARCHE
  63. LE RENOVATEUR
  64. EMERGENCE INFO
  65. SANG-NEUF
  66. NORD SUD QUOTIDIEN
  67. LE CONFRERE DE LA MATINEE
  68. LIBERATION
  69. NASSIARA
  70. L’EVENEMENT PRECIS
  71. NOUVELLES MUTATIONS
  72. L’OPINION AUJOURD’HUI
  73. FRATERNITE
  74. LA DEPECHE
  75. BENIN INTELLIGENT
  76. L’EMERGENT
  77. GASKIYANIINFO
  78. LE CHASSEUR INFOS
  79. L’ULTIME INFO
  80. PARTNERS NEWS
  81. 81.LE RURAL

Les hebdomadaires

1-LA GAZETTE DU GOLFE

2- EDUC’INFO

3- EDUC’ACTION

4- LE CANARD DU NORD

5- LE MUNICIPAL

6- LA CROIX

7- LE JUSTICIER

8- LE COOPERANT

Les bi-hebdomadaires

1- DEFI INFO
2-LE MUTATEUR
3- LES SCOOPS DU JOUR
4- LE JOURNAL DE NOTRE EPOQUE

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