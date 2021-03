Bénin: liste des journaux à existence légale, publiée par la HAAC

Par Décision N°21-013/HAAC du 16 Mars 2021, portant publication des journaux et écrits périodiques ayant une existence légale en République du Bénin, la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) a rendu publique, la liste des journaux ayant une existence légale dans le pays.

Selon la décision de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC), on dénombre au total 81 quotidiens, 08 hebdomadaires et 04 bi-hebdomadaires, autorisés par l’organe de régulation pour officiellement paraître au Bénin comme journaux légaux.

Il s’agit des journaux ci-après:

Les quotidiens:

INFO MATIN, LE PROGRÈS, LA PRESSE DU JOUR, LE PAYS EMERGENT LE GRAND JURY L’AUTRE QUOTIDIEN LES 4 VERITES LA TRIBUNE DE LA CAPITALE LE SOLEIL BÉNIN INFO LE TÉLÉGRAMME LE BÉNINOIS LIBÉRÉ L’AFFICHE DU JOUR L’ACTUALITE PALMARES LE GRAND MATIN L’AUDACE INFO LA PRIORITE LA NOUVELLE GÉNÉRATION DEMOCRA TE INFO COMMUNAL INFO 24 HEURES AU BENIN L’ECHIQUIER MONDE INFOS 7 LA BOUSSOLE INFO-PLUS PALABRE AU QUOTIDIEN MATIN LIBRE DAABAARU VIF D’AFRIQUE LE MEILLEUR LE ROUTIER L’ECONOMISTE DU BÉNIN DECRYPTAGE INFOS LA PRIMEUR LUMIERE INFO ACTU EXPRESS L’INFORMATEUR L’INDEPENDANT LE MATIN LE GONGONNEUR LE NATIONAL EVENEMENT DU JOUR LE CONTEMPORAIN LA DIASPORA DE SABBAT L’INVESTIGATEUR DU JOUR LE DEVOIR DYNAMISME INFO LA CLOCHE LES NOUVELLES DU JOUR L’AUTRE VISION POINT MEDIA NOTRE TEMPS LA RELEVE INFO LE CHALLENGE LE LEADER DU JOUR LE CLAIRON LA NOUVELLE GAZETTE LE MATINAL LE NOUVEL OBSERVATEUR DJAKPATA LE POTENTIEL L’AFRIQUE EN MARCHE LE RENOVATEUR EMERGENCE INFO SANG-NEUF NORD SUD QUOTIDIEN LE CONFRERE DE LA MATINEE LIBERATION NASSIARA L’EVENEMENT PRECIS NOUVELLES MUTATIONS L’OPINION AUJOURD’HUI FRATERNITE LA DEPECHE BENIN INTELLIGENT L’EMERGENT GASKIYANIINFO LE CHASSEUR INFOS L’ULTIME INFO PARTNERS NEWS 81.LE RURAL

Les hebdomadaires

1-LA GAZETTE DU GOLFE

2- EDUC’INFO

3- EDUC’ACTION

4- LE CANARD DU NORD

5- LE MUNICIPAL

6- LA CROIX

7- LE JUSTICIER

8- LE COOPERANT

Les bi-hebdomadaires

1- DEFI INFO

2-LE MUTATEUR

3- LES SCOOPS DU JOUR

4- LE JOURNAL DE NOTRE EPOQUE