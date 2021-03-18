Bénin: liste des journaux à existence légale, publiée par la HAAC
Par Décision N°21-013/HAAC du 16 Mars 2021, portant publication des journaux et écrits périodiques ayant une existence légale en République du Bénin, la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) a rendu publique, la liste des journaux ayant une existence légale dans le pays.
Selon la décision de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC), on dénombre au total 81 quotidiens, 08 hebdomadaires et 04 bi-hebdomadaires, autorisés par l’organe de régulation pour officiellement paraître au Bénin comme journaux légaux.
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Il s’agit des journaux ci-après:
Les quotidiens:
- INFO MATIN,
- LE PROGRÈS,
- LA PRESSE DU JOUR,
- LE PAYS EMERGENT
- LE GRAND JURY
- L’AUTRE QUOTIDIEN
- LES 4 VERITES
- LA TRIBUNE DE LA CAPITALE
- LE SOLEIL BÉNIN INFO
- LE TÉLÉGRAMME
- LE BÉNINOIS LIBÉRÉ
- L’AFFICHE DU JOUR
- L’ACTUALITE
- PALMARES
- LE GRAND MATIN
- L’AUDACE INFO
- LA PRIORITE
- LA NOUVELLE GÉNÉRATION
- DEMOCRA TE INFO
- COMMUNAL INFO
- 24 HEURES AU BENIN
- L’ECHIQUIER
- MONDE INFOS 7
- LA BOUSSOLE
- INFO-PLUS
- PALABRE AU QUOTIDIEN
- MATIN LIBRE
- DAABAARU
- VIF D’AFRIQUE
- LE MEILLEUR
- LE ROUTIER
- L’ECONOMISTE DU BÉNIN
- DECRYPTAGE INFOS
- LA PRIMEUR
- LUMIERE INFO
- ACTU EXPRESS
- L’INFORMATEUR
- L’INDEPENDANT
- LE MATIN
- LE GONGONNEUR
- LE NATIONAL
- EVENEMENT DU JOUR
- LE CONTEMPORAIN
- LA DIASPORA DE SABBAT
- L’INVESTIGATEUR DU JOUR
- LE DEVOIR
- DYNAMISME INFO
- LA CLOCHE
- LES NOUVELLES DU JOUR
- L’AUTRE VISION
- POINT MEDIA
- NOTRE TEMPS
- LA RELEVE INFO
- LE CHALLENGE
- LE LEADER DU JOUR
- LE CLAIRON
- LA NOUVELLE GAZETTE
- LE MATINAL
- LE NOUVEL OBSERVATEUR
- DJAKPATA
- LE POTENTIEL
- L’AFRIQUE EN MARCHE
- LE RENOVATEUR
- EMERGENCE INFO
- SANG-NEUF
- NORD SUD QUOTIDIEN
- LE CONFRERE DE LA MATINEE
- LIBERATION
- NASSIARA
- L’EVENEMENT PRECIS
- NOUVELLES MUTATIONS
- L’OPINION AUJOURD’HUI
- FRATERNITE
- LA DEPECHE
- BENIN INTELLIGENT
- L’EMERGENT
- GASKIYANIINFO
- LE CHASSEUR INFOS
- L’ULTIME INFO
- PARTNERS NEWS
- 81.LE RURAL
Les hebdomadaires
1-LA GAZETTE DU GOLFE
2- EDUC’INFO
3- EDUC’ACTION
4- LE CANARD DU NORD
5- LE MUNICIPAL
6- LA CROIX
7- LE JUSTICIER
8- LE COOPERANT
Les bi-hebdomadaires
1- DEFI INFO
2-LE MUTATEUR
3- LES SCOOPS DU JOUR
4- LE JOURNAL DE NOTRE EPOQUE