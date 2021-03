Bénin: Reckya Madougou évoque des intentions de clonage de sa voix

Pas le temps de lire l'article ?

Les Béninois ne savent plus quoi penser de l’affaire Madougou qui agite depuis un moment leur quotidien et les empêche de se concentrer sur leurs occupations.

Après les histoires de captures d’écran présentées à charge par un ministre de la république contre la candidate recalée des démocrates, la saga est loin de prendre fin comme pouvaient l’imaginer les Béninois.

A Lire aussi: Crimes contre l’humanité: ce que pense Orounla sur une éventuelle enquête de la CPI sur le Bénin

Dans un post publié par les proches de l’ancienne ministre sur sa Page Facebook, le gouvernement est soupçonné d’avoir recruté des experts pour cloner la voix de celle qui est déposée à la prison civile de Missérété pour une procédure judiciaire.

“Mes chers compatriotes et Démocrates ! De sources bien concordantes, il me revient que le régime de Patrice Talon, dans ses tentatives maladroites de me faire porter une infraction dont je ne suis ni de près ou de loin l’auteure, a fait appel à des experts israéliens et sud-africains pour cloner ma voix et me faire endosser des audios avec des contenus à charge“, lit-on dans le post publié ce mardi sur sa Page.

Donnant également son avis (ou par personne interposée) sur les captures d’écran présentées par le ministre Modeste Kérékou, l’ancienne ministre Reckya Madougou ou celui qui anime la Page en son nom, martèle qu’il s’agit d’une nouvelle manœuvre.

“Tout comme la trouvaille de fabrication de fausses conversations entre un prétendu ministre et moi-même, je voudrais qu’ils sachent que leurs manœuvres ne sont pas secrètes. Nous connaissons ces méthodes. Tout ce que nous leur demandons, c’est le respect de nos droits et une élection inclusive pour tous les Béninois et Béninoises“, lit-on dans la publication.

Ce post des proches de la candidate des démocrates intervient, suite à une publication sur Facebook d’un profil appartenant à Bérénice Chantale GOUNOU, annonçant l’existence éventuelle de preuves audios à charge contre Madame Reckya Madougou.

Reckya Madougou déposée à la prison civile de Missérété

Arrêtée au retour d’une activité politique à Porto-Novo et auditionnée par le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), l’ancienne ministre de la justice de Boni Yayi séjourne depuis quelques jours à la prison civile de Missérété.

Selon les explications données par le procureur spécial de cette juridiction d’exception, la candidate recalée à l’élection présidentielle du 11 Avril 2021 serait accusée d’avoir financé des personnes pour l’assassinat en série de personnalités politiques à Parakou.

Elle se trouve actuellement dans une procédure judiciaire avec d’autres proches et un ancien Colonel. Pour les besoins de l’enquête préliminaire, elle est gardée depuis quelques jours à la prison civile de Missérété.