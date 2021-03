Bénin: le gouvernement doit baisser la tension en libérant Réckya Madougou, selon Corentin Kohoué

Corentin Kohoué, candidat à la présidentielle du 11 avril 2021, a donné des pistes pour la tenue d’une élection apaisée. Dans un entretien accordé au « Think-Tank Citoyen de l’Afrique de l’Ouest WATHI », Corentin Kohoué a demandé au gouvernement de ramener la balle à terre en libérant Réckya Madougou.

Pour un processus électoral apaisé, Corentin Kohoué appelle les uns et les autres à la paix. Selon lui, la manifestation de la colère et de la frustration doit se faire dans les urnes, et non dans la rue. « Ne posons pas des actes de violence et allons manifester notre mécontentement dans les urnes le 11 avril prochain », a-t-il martelé.

Il ne sert à rien de brûler le pays. Le bon militant n’est pas celui qui se fait arrêter « bêtement ». Si nous tombons tous dans les mailles de la justice parce que nous manquons de stratégie, qui va assurer l’alternance ? Corentin Kohoué.

À l’endroit du gouvernement, il lance également un appel pour apaiser la tension dans le pays. « Le gouvernement aussi doit baisser la tension en libérant Réckya Madougou », a déclaré Corentin Kohoué. Il invite toute l’opposition à se réunir derrière le duo Kohoué-Agossa pour rendre possible, l’alternance au sommet de l’Etat.

Candidate du parti « Les Démocrates », le dossier de Réckya Madougou a été rejeté par la Commission électorale nationale autonome (Céna), pour notamment défaut de parrainages. Cette décision a été confirmée par la Cour constitutionnelle.

Active sur la scène politique malgré le rejet de son dossier, Réckya Madougou a été stoppée dans son élan de protestation par une arrestation liée à une affaire de « terrorisme ». Selon la justice, elle aurait financé un projet d’actes de terreur en vue de déstabiliser le processus électoral. Elle est déposée en prison depuis bientôt un mois.

Cette affaire a rendu encore plus tendue la situation politique, déjà marquée par ce que certains opposants appellent « leur exclusion » du processus électoral. De plus en plus, des voix s’élèvent pour réclamer sa libération. Pour ses partisans, il s’agit d’un dossier monté de toutes pièces.