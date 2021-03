Bénin: le gouvernement dissout l’ADPG et l’OEF, des liquidateurs nommés

En Conseil des ministres ce mercredi 24 mars 2021, le gouvernement a mis fin à l’existence de deux structures étatiques. Il s’agit de l’Autorité de Développement du Périmètre de Glo-Djigbé (ADPG) et l’Observatoire de l’Emploi et de la Formation (OEF).

Créée en 2002 par décret, l’Autorité de Développement du Périmètre de Glo-Djigbé (ADPG) est un établissement public qui s’occupe de la gestion du Périmètre visé, qui est d’une superficie totale de 3027 ha 18 a 58 ca. A sa création, elle était placée sous le Ministère chargé de la Coordination de l’Action Gouvernementale, de la Prospective et du Développement.

L’Observatoire de l’Emploi et de la Formation, quant à lui, est un Office public à caractère scientifique doté de la personnalité et de l’autonomie financière. Il est régi par les dispositions de la loi n°094-009 du 28 Juillet 1994 portant création, organisation et fonctionnement des offices à caractères social, culturel et scientifique.

L’OEF a pour mission de contribuer à l’amélioration du marché du travail afin d’aider les Gouvernants à la prise de décisions dans le champ de la relation formation-emploi.