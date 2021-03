Bénin: le FRD prône la paix et réclame la libération de Reckya Madougou

Ce dimanche 14 mars 2021, le Front pour la Restauration de la Démocratie (FRD) a animé un meeting politique dans la ville de Parakou. Tour à tour, les leaders du Front ont exigé la libération de leur camarade de lutte, Reckya Madougou. Dans les discours, on note un appel à la paix et à l’unité du pays.

Les organisations politiques réunies au sein du FRD ne sont pas pour la violence. Elles disent revendiquer leur droit de participer à une élection présidentielle inclusive avec des idées et non avec la violences et les armes. C’est l’un des points à retenir de l’intervention de Frédéric Joël Aïvo ce jour à Parakou.

Vous avez dit qu’il ne faut pas prendre les armes. Nous avons dit que nous ne savons pas faire ça, Nous ne sommes pas des militaires. Nous sommes rentrés dans cette élection avec nos idées. Frédéric Joël Aïvo.

Le candidat recalé du Front est appuyé par le président du parti « Les Démocrates », Eric Houndété, qui a réitéré le sens de leur combat. « Notre combat est un combat exclusif de préservation de la paix pour le bonheur des Béninois. Le parti Les Démocrates et l’ensemble qui constituent le Front sont des partis qui prônent la paix », a-t-il déclaré.

« Reckya Madougou n’a pas sa place en prison »

Dans les différentes interventions, on note également une solidarité autour de Reckya Madougou, déposée en prison parce que accusée d’avoir financé un projet de terrorisme. Pour Frédéric Joël Aïvo et les autres membres du Front, Reckya Madougou n’a pas sa place en prison.

Ils voient dans les faits portés contre Reckya Madougou, un acharnement politique et réclament par conséquent sa libération. Pour Frédéric Joël Aïvo, le terrorisme n’est pas un jeu d’enfant et le gouvernement ne doit pas s’amuser à l’agiter juste pour combattre ses concurrents.

Les raisons de l’arrestation de Madougou, selon le procureur spécial de la Criet



Selon le procureur spécial de la Criet, l’arrestation de Reckya Madougou est intervenue dans le cadre d’une enquête en cours. D’après les dires de Mario Mètonou, elle aurait financé un projet d’actes de terreur dans le but de déstabiliser le processus électoral.

Le projet, selon Mario Mètonou, devrait consister à éliminer deux autorités influentes de la ville de Parakou. Il ajoute que l’objectif visé par les mis en cause, est de provoquer la remise en cause du processus électoral en cours.