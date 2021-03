Bénin: le duo Kohoué-Agossa rassure les ambassadeurs des USA et de la France qu’ils sont membres des démocrates

A quelques jours du premier tour de l’élection présidentielle du 11 Avril 2021, le duo-candidat Kohoué-Agossa est préoccupé de la transparence et de la sécurisation du scrutin.

Ces préoccupations sont évoquées ce mardi 23 mars, successivement devant l’ambassadrice des USA près le Bénin, Patricia Mahoney, et l’ambassadeur de la France près le Bénin, Marc Vizy.

Devant Patricia Mahoney, le ticket présidentiel du mouvement « Restaurer la Confiance » a fait un long exposé sur les démarches menées pour l’obtention des formulaires nominatifs de parrainage, qui lui a valu sa présence dans la course pour la présidentielle à venir.

Le duo-candidat n’a pas manqué de rassurer la diplomate américaine sur son appartenance à l’opposition. Le même exercice a été ensuite fait devant Monsieur Marc Vizy, l’ambassadeur de la France près le Bénin.

Irené Agossa et Corentin Kohoué, toujours membres du parti « Les Démocrates »

Pour justifier devant les représentations diplomatiques américaine et française qu’ils sont dans la compétition électorale comme représentants de l’opposition, Corentin Kohoué et Iréné Agossa rassurent Madame Patricia Mahoney et Monsieur Marc Vizy qu’ils sont toujours membres du parti « Les Démocrates ».

Le duo a saisi l’occasion de cette rencontre pour évoquer une question qui lui tenait à cœur, celle de la transparence et de la sécurité du scrutin.

Les deux diplomates, après avoir écouté leurs hôtes, leur ont prodigué de sages conseils pour une élection présidentielle apaisée. En réponse, le duo-candidat les a rassurés qu’il est loin de toute initiative pouvant semer le trouble dans le pays mais veut provoquer l’alternance à travers les urnes.