Bénin: la distribution de 45.000 cartes nationales d’identité biométriques lancée

Ce jeudi 18 mars 2021, l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) a lancé la distribution de plus de 45.000 cartes nationales d’identité biométriques. C’était en présence du Gestionnaire-Mandataire de l’ANIP, Monsieur Cyrille GOUGBEDJI et de la représentante du Chef de l’État, Madame Laurence QUENUM.

Par un communiqué en date du mardi 16 mars 2021, l’Agence Nationale d’identification des Personnes (ANIP) avait annoncé la distribution d’un premier lot de cartes nationales d’identité biométriques. Ce jeudi 18 mars 2021, cette distribution a été lancée, comme l’annonce le site gouvernemental.

Un événement organisé en présence du Gestionnaire-Mandataire de l’ANIP, Monsieur Cyrille Gougbédji, de la représentante du Chef de l’État, Madame Laurence Quenum et de la représentante du Directeur de l’Émigration et de l’Immigration, Madame Bocovo. « Aujourd’hui, lorsque vous fournissez un acte sécurisé et vous fournissez la preuve de votre profession, vous avez vos passeports dans les délais requis » a déclaré la représentante du Directeur de l’Émigration et de l’Immigration, Madame Bocovo.

Selon toujours le site du gouvernement, de septembre 2020 à janvier 2021, plus de 45.000 demandes ont été enregistrées. Cette cérémonie lance la phase de distribution des cartes nationales d’identité biométriques aux demandes de la période de septembre 2020 à début janvier 2021.

Depuis ce jeudi 18 mars, les équipes de l’ANIP sont sur le terrain pour cette opération de retrait des cartes biométriques. Selon le dernier communiqué de l’ANIP, ceux qui ont fait la demande dans les ministères et institutions, mairies et autres structures privées, recevront sur place les agents de l’ANIP. Par contre, les demandeurs directement enregistrés dans les locaux de l’ANIP à Cadjèhoun, seront invités sur rendez-vous pour retirer leurs cartes. « Aucun usager ne peut être servi à l’ANIP, sil ne figure sur la liste des rendez-vous du jour concerné », précise le communiqué