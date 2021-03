Bénin – Enseignement supérieur: 26 milliards f cfa de la Badea au profit de deux universités

La Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) va débourser au profit du Bénin, quelque 26 milliards de FCFA pour améliorer les infrastructures de deux universités thématiques du pays. Une mission de la banque est arrivée au Bénin, du 18 au 19 mars, pour un atelier de lancement du projet.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’appui à l’Université nationale d’agriculture (Una) et à l’Université nationale des sciences, technologies, ingénieries et mathématiques (Unstim), un atelier technique réunit les parties prenantes sur la procédure de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badea) à Cotonou du 18 au 19 mars. L’atelier permettra de faciliter le respect des procédures de la Badea en matière de gestion financière et de passation des marchés puis de cerner les rôles des différents acteurs lors de la mise en œuvre des activités.

Environ 26 milliards d’appui à l’Una et à l’Unstim

A travers ce projet, la Banque arabe de développement économique en Afrique (Badea) appuie le Bénin dans l’extension de l’Université nationale d’agriculture (Una) de Porto-Novo et l’Université nationale des Sciences, technologies, ingénierie et mathématique (Unstim) d’Abomey. La Badea finance le projet à hauteur de 26 milliards de francs Cfa, soit près de 88 %. Le reste sera à la charge de l’État béninois.

Zul-Kifl Salami, chargé de mission du chef de l’État, et la délégation de la Banque arabe pour le développement de l’Afrique ont respectivement apprécié les ambitions du Bénin pour le développement du secteur de l’éducation. « Ce programme a pour objectif d’accroître les capacités d’accueil des deux universités thématiques, d’améliorer la qualité de la formation et de la recherche dans les deux universités, de renforcer leurs capacités managériales et la coordination de ce secteur. », a expliqué Eléonore Yayi Ladekan, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Un partenariat Badea – Bénin depuis les années 1975

Le partenariat entre la Badea et le Bénin a commencé dans les années 1975 avec des axes d’intervention qui portent sur le développement durable, selon Zul-Kifl Salami, chargé de mission du Président Patrice Talon. La Badea intervient dans la mise en route de ce projet, précise-t-il, pour soutenir la vision du chef de l’État.

La banque a assuré le financement de cinq projets d’éducation au Bénin, à en croire Abdelakbir Oumali, chef de la délégation de la Badea, notamment à Lokossa avec la construction de l’École supérieure de l’enseignement technique, à Parakou avec la construction de la résidence universitaire, à Dangbo avec l’extension de l’Institut de mathématique et des sciences physiques de Dangbo. « Cette institution internationale est un partenaire stratégique pour notre pays. Je veux rassurer le chef de délégation que tous les ministères techniques seront à leur disposition pour fournir ce dont ils auront besoin pour réussir leur mission au Bénin », a déclaré le Dr Zul-Kifl Salami.