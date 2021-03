Bénin: employeurs et travailleurs aguerris sur leurs droits et obligations auprès de la CNSS

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a organisé un atelier de formation sur les droits et obligations des employeurs et travailleurs de l’administration publique à l’égard de la CNSS. Le lancement officiel a été fait ce jeudi 11 mars 2021 à Cotonou, par le président du conseil d’administration de la CNSS avec à ses côtés, le Directeur Général de la structure.

« Droits et àbligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité sociale », c’est le thème de la deuxième phase de l’atelier de formation initié par la direction général de la CNSS au profit des travailleurs et employeurs.

Subdivisé en plusieurs séances de communication sur des sous-thèmes choisis pour la circontance, cet atelier de sensibilisation a été lancé par Comlan Lucien Glèlè Langanfin, président du conseil d’administration de la CNSS.

Pour lui, nul n’est censé ignorer la loi. C’est pourquoi, eu égard à la loi N°98-2019 du 21 mars 2003, portant code de sécurité sociale en république du Bénin, il a appelé au respect strict de la loi qui régit la sécurité sociale.

« L’atelier de ce jour a pour objectif de vous outiller pour mieux affronter les formalités d’immatriculation et d’affiliation, de production des déclarations de salaire et les cotisations; et les paiements des cotisations sociales afin de bénéficier des prestations servies par la CNSS », a-t-il expliqué dans son discours d’ouverture.

IL est convaincu que cet atelier mettra en exergue le rôle d’employeur et employé dans le fonctionnement du régime général de sécurité sociale au Bénin. « Je vous invite donc, à leur faire part de toutes vos préoccupations au cours des échanges que je sais dores et déjà francs, fructueux et porteurs d’espoir », a-t-il souhaité.

Assurer la couverture sociale des travailleurs

Dans son intervention, le Directeur Général de la CNSS , Apollinaire A. Cadété Tchintchin, a rappelé que la sécurité sociale, droit de la redistribution, ne peut s’accommoder à des manquements à la législation sociale.

A l’en croire, le thème « Droits et obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité sociale sera décliné en 4 modules animés par les cadres de la caisse.

Les objectifs poursuivis en initiant cet atelier sont: renforcer vos connaisances en matière de sécurité sociale, expliquer l’importance des déclarations et du paiement des cotisations sociales à bonne date, et faciliter l’accès aux droits, c’est-à-dire le bénéfice des prestations servies par la CNSS. Apollinaire A. Cadété Tchintchin, Directeur Général de la CNSS

Apollinaire A. Cadété Tchintchin, Directeur Général de la CNSS, a tenu à inviter l’assistance à participer activement aux échanges afin que les résultats escomptés soient atteints.

A noter que la Caisse nationale de sécurité sociale assure la couverture sociale des travailleurs soumis aux dispositions du code de travail contre les risques sociaux inhérents à leur vie professionnelle.

A ce titre, elle collecte les cotisations de sécurité sociale incombant aux employeurs et leurs travailleurs et sert aux assurés les prestations du régime général de sécurité sociale.

La pérennité du régime général de sécurité sociale est tributaire de son financement et, par conséquent, du respect des obligations légales pesant sur les employeurs.