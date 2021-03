Bénin – Convocation du maire de Bantè: le gouvernement éclaire l’opinion sur la question

Des échauffourées ont éclaté à Bantè alors qu’une convocation de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), a été adressée au maire de la localité. Interpellé sur la question, le ministre Alain Orounla éclaire l’opinion en apportant des précisions.

Bantè a connu un moment chaud ces derniers jours alors que le maire de la commune a reçu une convocation pour se présenter à la CRIET afin de répondre de questions le concernant. Le soulèvement de la population a suscité des interrogations dans tout le pays et les Béninois semblent plutôt « bleus » dans cette affaire. Mais le porte-parole du gouvernement a indiqué qu’en réalité, il ne s’agit que de manipulations de personnes à travers les réseaux sociaux.

« La personne dont on dit qu’elle est invitée, quand je vous entend parler du maire, je ne pense pas qu’elle soit recherchée pour des fautes commises à l’occasion de ses fonctions. C’est peut-être quelqu’un qui détient des informations qu’il serait utile de partager avec les autorités judiciaires afin de se faire une opinion sur le dossier qui a été ouvert auprès de cette institution », a indiqué le ministre Alain Orounla.

Le porte-parole du gouvernement a profité de l’occasion pour inviter « les uns et les autres à faire économie de spéculations et à savoir qu’une invitation, une convocation ne se solde pas par la peine de mort, qui n’existe pas dans notre pays ; on peut aller et revenir librement, pourvu qu’on n’a rien à se reprocher et qu’on collabore à la manifestation de la vérité ».