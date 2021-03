Bénin: ce que vous ne savez peut-être pas sur Patrice Talon

Patrice Talon est généralement présenté comme quelqu’un qui a profité des marchés d’Etat pour bâtir son empire. Mais en réalité, le président béninois n’est pas tombé du jour au lendemain dans les affaires. Il n’a certainement pas commencé à zéro franc, mais a quand même commencé quelque part.

Puissant homme d’affaires, discret, Patrice Talon n’aime pas se mettre sous le feu des projecteurs. La « normo-communication » entretenue pendant longtemps par le gouvernement, à sa prise de pouvoir, en dit d’ailleurs long. Par la suite, il a dû se conformer à la réalité du pouvoir politique qui l’expose.

Patrice Talon est resté longtemps dans l’ombre des politiciens, ce qui, selon certaines langues, lui a permis de grandir son business et de faire fortune. Reconnu aujourd’hui comme un acteur politique de premier plan en Afrique, il était un homme d’affaires et, contrairement à ce que pense une grande partie de l’opinion, Patrice Talon n’a pas commencé son business par le coton ; mais, il a investi dans d’autres produits.

De l’aviation à la société de fabrication de piles et de batteries…

Il est connu de tous que le président actuel de la République du Bénin avait voulu être un pilote. Un rêve qu’il n’a pas pu malheureusement tenir, et pourtant, il était si près du manche à balai. II décroche son brevet de pilote de ligne d’Air Afrique, après un Baccalauréat série C et un Deug de Maths obtenus à Dakar.

Patrice Talon débarque en France avec son Diplôme d’études universitaires générales (Deug), équivalent de Bac+2 et son brevet de pilote. Malheureusement, il n’a pas pu accéder à la base aérienne de Digne, son dossier ayant été rejeté pour inaptitude motrice suite à la visite médicale.

Après le rejet de son dossier, Patrice Talon s’installe en France et fait son entrée à Varta, une société allemande de fabrication de piles et de batteries, grâce à un cadre de ladite société. Il commence à collaborer avec la société en tant que commercial avec des exportations tournées vers l’Afrique.

De Varta, Patrice Talon s’impose dans le coton au Bénin

C’est l’activité phare qu’on lui connaît et c’est d’ailleurs celle qui l’a révélé ; même s’il était déjà connu depuis le collègue pour ses activités dans les pièces détachées. Sa première société dans cette activité est dénommée Société de distribution inter-continentale (SDI) en 1985.

Déjà en 1983, il fait son entrée dans le business du coton avec le négoce des emballages et des intrants agricoles. À partir de 1985, Patrice Talon devient fournisseur d’intrants agricoles aux producteurs de coton à travers la Société de distribution inter-continentale (SDI).

Il a pris son envol dans le secteur cotonnier en rachetant les entreprises de l’Etat qui y intervenaient. C’est ainsi qu’il est devenu le roi du coton en détenant, presqu’à lui seul, le monopole. Patrice Talon a par la suite investi dans d’autres secteurs avec plusieurs entreprises.

Devenu président de la République, Patrice Talon a-t-il perdu le goût des affaires ?

Dans une interview accordée à Jeune Afrique en septembre 2020, Patrice Talon a laissé entendre qu’il n’était plus très intéressé par les affaires. Il est vrai que, conformément à la Constitution béninoise, il devrait se retirer de ses sociétés une fois devenu président ; et visiblement, même après ses mandats, il ne compte pas y retourner.

Je n’ai plus cette passion-là. Le business n’est plus ma motivation. Patrice Talon

Il veut désormais se concentrer sur ses actions publiques. À long terme, son objectif est de montrer qu’on peut diriger un pays en partant de rien. Il est actuellement candidat à sa propre succession, et ses partisans annoncent déjà un « K.O. retentissant » en sa faveur, au soir du 11 avril 2021.

Aujourd’hui, ses nombreuses entreprises dans le coton, l’hostellerie, les importations et exportations, sont dirigées par ses proches, notamment sa fille et son fils. Des entreprises à son actif, on peut en citer les suivantes : Sodeco, SIGIB, Bénin Control, Atral, SHB, ICA, SDI.