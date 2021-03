Bénin: ce que l’ex-Colonel Pascal Tawès et Patrice Talon se sont dit

Le président Patrice Talon a accordé une audience à l’ancien Colonel Pascal Tawès ce mardi 16 mars 2021. Après la rencontre, l’ancien militaire a confié à la presse ce qui a fait l’objet de ses échanges avec le Chef de l’Etat.

On en sait un peu plus sur la raison officielle de la rencontre entre Patrice Talon et Pascal Tawès. Selon l’ex-Colonel, il a demandé à rencontrer le Chef de l’Etat pour lui faire le point de sa situation administrative actuelle.

J’ai été envoyé aux Etats-Unis en qualité d’attaché de défense en 2011 avec un visa d’un an renouvelable. Je suis retraité depuis octobre 2013; mais malheureusement, les responsables de l’ancien régime politique ne m’ont pas accordé l’assistance nécessaire, efficace pour le retour de ma famille au Bénin de manière sereine. Pascal Tawès.

Selon ses dires, c’est donc pour la régularisation de sa situation qu’il a échangé avec le président Patrice Talon. Ce dernier lui a promis que les diligences seront effectuées pour la résolution du problème. « Il m’a donné des directives et les conseils nécessaires. Il a promis instruire les structures concernées afin que je sois satisfait », a confié Pascal Tawès.