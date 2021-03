Bénin: « Aujourd’hui est mieux qu’hier », Pascal Tawès sur la gestion de Patrice Talon

le Colonel à la retraite, Pascal Tawès, a rencontré dans la journée du mardi 16 mars 2021, le président Patrice Talon. Après cette audience inattendue qui lui a été accordée, l’ancien officier semble désormais voir les choses autrement.

Très critique contre le régime de Patrice Talon jusqu’à leur rencontre, Pascal Tawès a désormais modéré le ton sur la gestion du « Nouveau Départ ». Visiblement, il regrette ses anciens propos et présente même ses excuses au Chef de l’Etat

Le président Patrice Talon donne l’exemple de quelqu’un qui est disposé pour le contact. Les propos qui ont été tenus appartiennent à hier. Pascal Tawès.

A ceux qui l’identifient à l’opposition ou à la mouvance, Pascal Tawès répond qu’il est simplement un Béninois. « Je suis Béninois et celui qui est là est ouvert et disponible », a-t-il déclaré.

Pour Pascal Tawès, « Aujourd’hui est mieux qu’hier »

Selon les dires de Pascal Tawès, ses critiques acerbes contre la gestion du président Patrice Talon étaient basées sur des informations inexactes. « En réalité, quand on est au dehors, on est intoxiqué. On reçoit des informations qui ne sont pas vérifiées », a-t-il confié à la presse.

Désormais présent sur le terrain, il croit vivre deux réalités différentes. « Depuis que je suis arrivé, je me rends compte que c’est le terrain qui commande. Les choses bougent dans le sens de la bienfaisance, et je crois qu’aujourd’hui est mieux qu’hier », assure-t-il.

Aller ensemble dans la même direction…

Pour Pascal Tawès, il est important de prendre exemple sur l’ouverture du Chef de l’Etat. Il invite les uns et les autres à prendre contact avec le président de la République pour échanger.

Aujourd’hui, je souhaite que les uns et les autres fassent comme moi, rechercher le contact avec le président et échanger avec lui pour qu’ensemble nous puissions avancer dans la même direction. Pascal Tawès.

Ancien attaché de défense à l’ambassade du Bénin aux USA, Pascal Tawès a sollicité l’intervention du Chef de l’Etat pour la régularisation de sa situation administrative et le retour au pays de sa famille