Bénin – Assassinat manqué de Galiou Soglo: son père Nicéphore Dieudonné brise le silence et accuse

Après plus d’un mois de silence, Nicéphore Dieudonné Soglo s’est prononcé sur l’assassinat manqué de son fils cadet, Galiou Soglo, survenu le vendredi 5 février 2021 au soir.

Dans un communiqué de presse rendu public ce mardi 9 mars 2021, l’ancien président, Nicéphore Dieudonné Soglo, a condamné le drame qui a failli coûter la vie à son fils, Galiou.

“Notre fils Galiou SOGLO a échappé à un assassinat et jamais nous, ses parents, n’avons eu droit au moindre message des autorités politico-judiciaires de notre pays”, a fait remarquer le premier président de l’ère démocratique du Bénin.

Il a dénoncé n’avoir reçu aucune information sur l’enquête, pas de demande de collaboration, encore moins, de points sur d’éventuelles investigations, ne serait-ce que partiels. “Juste un silence méprisant. Tout ce que nous avons appris sur ce dossier, l’a été par la presse et les réseaux sociaux, notamment les persécutions à l’encontre du chauffeur du ministre Galiou SOGLO”, peut-on lire dans le communiqué.

Nicéphore Dieudonné Soglo accuse…

D’après Nicéphore Dieudonné Soglo, le malheur de Galiou Soglo a été d’être le tout premier acteur politique à avoir déposé sa candidature à l’élection présidentielle auprès de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) tout en exigeant le retour à la constitution de février 1990 et à la fin du mandat du Président Patrice TALON dès le 05 avril 2021, conformément à son serment du 06 avril 2016.

“Quelques jours seulement après avoir lancé son combat pour le respect des textes fondamentaux de notre pays, il a été froidement pris pour cible par des individus dont la mission était de mettre fin à sa vie. Il est inadmissible que l’engagement politique au Bénin se traduise désormais par l’exil, l’assassinat, l’empoisonnement ou l’emprisonnement. Nicéphore Dieudonné Soglo

A l’en croire, après avoir dit à la conférence nationale, « plus jamais ça », le Bénin serait dit-il en train de revivre, quelque 30 ans plus tard, une forme plus pernicieuse de la dictature, du totalitarisme et de l’affairisme au sommet de l’Etat ?

Il a également évoqué la condamnation de son fils aîné, Léhady Soglo, à 5 ans de prison par la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet), après sa révocation du poste de maire de la commune de Cotonou.

De l’assassinat manqué de Galiou Soglo

Galiou Soglo, candidat à la présidentielle du 11 avril 2021, a été agressé par balles vendredi 5 février aux environs de 20 heures.

D’après les détails donnés par la police républicaine ce dimanche, les faits se sont déroulés alors qu’il se rendait dans sa ferme dans le village Avakpé situé dans l’arrondissement de Kpanhou, commune d’Abomey-Calavi.

A en croire les clarifications de la Police républicaine, son véhicule Lexus aurait essuyé des coups de feu simultanément pendant qu’il roulait dans la brousse sur une piste isolée à trois kilomètres de la voie bitumée.

Pour l’heure, les investigations se poursuivent et toutes les hypothèses seront étudiées pour élucider cette affaire et déférer la procédure d’enquête subséquente devant le procureur de la République.

Selon les informations de BENIN WEB TV, le chauffeur qui conduisait le véhicule au moment de la survenue de l’attaque a été auditionné. L’enquête est confiée à la Brigade criminelle après la reconstitution des faits par les éléments de la police républicaine en présence du conducteur qui est pour l’heure, le seul témoin de la scène.