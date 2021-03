Bénin – Affaire Reckya Madougou: le Togo donne de la voix

Pas le temps de lire l'article ?

Dans une interview accordée au média Français Africapresse, le ministre togolais des Droits de l’Homme, Christian Trimua, s’est prononcé sur l’affaire Reckya Madougou qui défraie la chronique au Bénin. Pour lui, il s’agit d’une affaire qui relève de la politique intérieure du Bénin et le Togo ne saurait s’ingérer dans une telle affaire.

Au Bénin, Reckya Madougou, candidate recalée des Démocrates, a été arrêtée et placée sous mandat de dépôt après des accusations de ” terrorisme et d’association de malfaiteurs”. Ses avocats contestent la procédure et crient à un acharnement politique. La présumée coupable, est Jadis, conseillère du président togolais Faure Gnassingbé, dont le gouvernement a fini par réagir sur cette affaire.

“Cette question défraie la chronique sur les réseaux sociaux. Mme Reckya Madougou a effectivement été conseillère du Président de la République togolaise et a apporté une grande contribution au développement de l’inclusion financière au Togo, comme beaucoup d’autres Africains et experts étrangers qui contribuent par leur expertise à l’avancement de notre pays. Le Togo a apprécié cette contribution importante”, a d’abord déclaré le ministre togolais des Droits de l’Homme, Christian Trimua.

“Il se trouve que Mme Madougou est de nationalité béninoise. Rentrée au Bénin, elle participe activement à la vie politique et à une élection présidentielle dans son pays, où elle a été ministre de la Justice”, a ajouté le ministre qui précise que le Togo ne saurait s’ingérer dans les affaires internes du Bénin.

“Les questions électorales étant des questions internes au Bénin, le Togo ne saurait s’ingérer dans les préoccupations de politique intérieure d’un pays voisin et ami. Vous me permettrez donc de ne pas commenter davantage une question qui relève de la politique intérieure du Bénin, avec lequel nous nous devons de garder de nos bonnes relations diplomatiques et amicales”, a-t-il fait savoir.

Ce lundi 08 mars 2021, lors d’une rencontre avec les médias publics et privés, le ministre béninois de la communication et porte-parole du gouvernement Alain Orunla, est revenu sur l’affaire Reckya Madougou et a notamment déclaré qu’elle est toujours présumée innocente.