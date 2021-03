Bénin: 4 ans après, Candide Azannaï réaffirme les raisons de sa démission du gouvernement Talon

4 ans après sa démission du gouvernement Talon, le président de Restaurer l’Espoir (RE), Candide AzannAï, s’est exprimé dans une tribune libre sur sa page Facebook.

Ce 27 mars 2021, « en guise de commémoration politique de l’an 4 de sa démission du gouvernement du pouvoir dit de la rupture », Candide Azannaï s’est adressé au peuple béninois.

Dans son message, Candide Azannaï estime qu’un profond sentiment de fierté le rassure tout entier devant un des actes les plus significatifs de sa relation à sa communauté.

« C’est la ferme et rigoureuse décision que j’ai prise de quitter le gouvernement et l’entourage politique d’un des hommes révélés les plus dangereux à lui-même d’abord, à sa propre proximité politique, à la république et plus abject, aux valeurs et aux principes fondateurs du pacte national réitéré par l’historique Conférence nationale des Forces vives de la nation en février 1990.

Candide Azannaï