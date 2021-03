Bayern: annoncé au Real Madrid, David Alaba met les choses au clair

En fin de contrat en juin prochain avec le Bayern Munich, l’avenir de David Alaba est toujours indécis. Et le latéral autrichien ne semble pas pressé de faire un pas dans ce sens.

C’est certain! David Alaba quittera le Bayern Munich à la fin de cette saison 2020-2021. Et déjà, les cadors européens se bousculent pour s’attacher les services du latéral autrichien pour les prochaines saisons. Si le PSG et le Barça ont été longuement cités, le Real Madrid est annoncé comme la future destination du Bavarois.

L’incertitude reste cependant entière et David Alaba, interrogé en marge du rassemblement de la sélection autrichienne, n’a rien fait pour dissiper le flou ambiant. « Je ne suis pas du genre à me lever tous les matins et à lire ce qu’il y a dans le journal. Nous verrons ce qui se passera dans l’avenir », a-t-il ainsi expliqué au sujet des nombreuses rumeurs le concernant.