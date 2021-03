Bassin du lac Tchad: l’armée nigériane sème la terreur dans les rangs de Boko Haram

Des dizaines de terroristes de Boko Haram et de la province de l’État islamique de l’Afrique de l’Ouest (ISWAP), ont été neutralisés par les forces nigérianes dans le bassin du lac Tchad, par les forces nigérianes, a rapporté lundi, l’armée.

Les éléments de l’opération Lafiya Dole des forces armées du Nigéria, ont affronté samedi dernier, des combattants de Boko Haram et de l’Iswap dans les abords « du Tumbus du lac Tchad ». Ces combats ont été soldés par la neutralisation de dizaines d’insurgés, la destruction des camions d’armes des terroristes et la récupération d’une importante cache d’armes et de munitions, a révélé dans un communiqué lundi à Abuja, le directeur des relations publiques de l’armée, le brig.-général. Mohammed Yerima.

Il a ajouté que les troupes combinées du secteur 2 avaient avancé et dégagé les villages de Daban Massara et Ali Sherifti parmi d’autres colonies avant de s’installer pour le ravitaillement et la rénovation le long de l’axe. L’armée a expliqué que les troupes avaient entamé la deuxième phase de leurs opérations et avançaient le long de la route Kukawa-Monguno, à environ 14 kilomètres de leur base, quand ils aperçurent des camions d’armes à feu de terroristes et ont rapidement commencé leur poursuite avec un feu intense et des manœuvres habiles.

«Au cours de la poursuite à chaud qui a été aidée par la couverture aérienne fournie par l’équipe opérationnelle aérienne de l’opération Lafia Dole, plusieurs terroristes ont été neutralisés et leurs camions de canons détruits. Malheureusement, cependant, un officier et trois vaillants soldats ont payé les sacrifices suprêmes tandis que les blessés au combat reçoivent actuellement des soins médicaux dans la 7e Division des services médicaux et de l’hôpital de Maimalari Cantonment », a souligné l’officier supérieur.