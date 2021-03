Avant Real Madrid-Liverpool, mauvaise nouvelle pour Zidane

Les mauvaises nouvelles s’enchainent pour Zinedine Zidane à deux semaines du choc Real Madrid-Liverpool en Ligue des champions. Après Toni Kroos, c’est Fédérico Valverde qui vient de rejoindre l’infirmerie.

Nouvelle tuile pour Zinédine Zidane. Alors que la fédération allemande de football a annoncé le forfait de Toni Kroos pour la trêve internationale en raison d’une blessure aux adducteurs, c’est Fédérico Valverde qui rejoint à son tour l’infirmerie merengue.

Le défenseur uruguayen, non convoqué par la Céleste, souffre d’une blessure musculaire à la jambe droite et sera indisponible environ deux semaines, selon la presse espagnole. Si le Real Madrid n’a pas encore communiqué sur le sujet, le joueur est d’ores et déjà forfait pour le match contre Eibar et très incertain pour la réception de Liverpool, le 6 avril.