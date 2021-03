Australie: remaniement du gouvernement sur fond d’accusations de viol

Le Premier ministre australien, Scott Morrison, a remanié son gouvernement sur fond de violentes accusations de viol. Au total, deux poids lourds du régime ont été démis de leurs fonctions et rétrogradés dans la hiérarchie exécutive.

Scott Morrison a annoncé lundi 29 mars que la ministre de la Défense, Linda Reynolds, et l’Attorney général, Christian Porter, qui est le principal conseiller juridique du gouvernement, avaient été remplacés. Selon ladépêche, ils ont été maintenus au gouvernement, mais rétrogradés : Linda Reynolds récupère le portefeuille des services gouvernementaux, et Christian Porter, celui de l’Industrie, des Sciences et Technologies.

A lire aussi: L’Australie se prépare à l’invasion des araignées les plus venimeuses au monde

L’autre annonce du Premier ministre est la promotion de plusieurs femmes au sein de son gouvernement, en affirmant que sa nouvelle équipe était celle avec « la plus forte représentation de femmes » de l’histoire de l’exécutif australien. Cette nouvelle annonce intervient après une vague d’indignations suscitée par le sexisme au sein de la classe politique.