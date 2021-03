Atteinte de la cataplexie, elle est condamnée à ne plus regarder les beaux mecs

Kirsty Brown est une britannique âgée de 32 ans. Elle est atteinte de la cataplexie. Une maladie qui lui fait perdre le contrôle de son corps lorsqu’elle a un contact visuel avec une personne charmante. C’est une pathologie qui la rend ultra-sensible aux émotions vives. Cela provoque chez elle une soudaine paralysie musculaire.

Kirsty Brown réside à Northwich, au Royaume-Uni. Cette femme souffre de la cataplexie. Selon Sudinfo, elle fait en moyenne, 5 crises par jour. Dans ses mauvais moments, elle peut faire jusqu’à 50. Ce qui l’oblige à rester à la maison.

« C’est tellement embarrassant. Une fois, je faisais des courses et j’ai vu quelqu’un qui avait l’air bien, et mes jambes se sont dérobées et j’ai dû m’accrocher à mon cousin pour me soutenir », a expliqué Kirsty.

Les causes de la crise

Lorsqu’elle rencontre une personne séduisante, elle perd l’équilibre. Pour sa sécurité, elle garde la tête baissée lorsqu’elle se retrouve par contrainte dans des situations où elle pourrait tomber sur des personnes qui peuvent susciter de fortes émotions en elle.

La cataplexie, cette pathologie qui rend esclave Kirsty est associée à un trouble du sommeil dénommée la narcolepsie. La colère, le rire, la peur et les bruits forts déclenchent les crises. « Étant donné que c’est un trouble du sommeil, nous ne dormons pas beaucoup et quand nous le faisons, ce n’est pas un sommeil profond, donc si je suis vraiment fatiguée, j’ai plus de crises que d’habitude ».

La trentenaire a précisé qu’elle est susceptible à « toute émotion forte ou tout bruit fort, comme le bip d’une voiture ou un cri, peut provoquer une crise ». Elle a confié : « Il y a eu des fois où je me suis disputée et où je me suis effondrée, ce qui a mis fin à la dispute ».

Etat physique pendant la crise

« Quand j’ai une crise, je ne sens rien passer dans mon corps, c’est comme si un court-circuit entre le cerveau et le muscle était interrompu et que je perdais le contrôle de mes jambes, mais la moitié supérieure de mon corps se sent forte« , a martelé la femme au foyer.

La mère de famille n’a pas fait de crise récemment. Une chose bénéfique pour sa santé mais pas pour son mental. Kirsty est attristée parce qu’elle souhaiterait se sentir aussi attirée par quelqu’un.