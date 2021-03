Attaques terroristes: les Etats-Unis réaffirment leur solidarité avec la Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire a été secouée lundi très tôt le matin par deux attaques dans le nord du pays contre des positions des forces armées. L’ambassade des Etats-Unis a publié un message, condamnant l’acte.

L’ambassade des Etats-Unis en Côte d’Ivoire a publié un post sur les réseaux sociaux pour souligner la condamnation des Etats-Unis de ces actes barbares. « L’Ambassade des Etats-Unis à Abidjan, Côte d’Ivoire, condamne les attaques terroristes perpétrées à Kafolo et Kolobougou ».

L’ambassade américaine « exprime ses condoléances aux familles des victimes, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. L’Ambassade réaffirme la solidarité des Etats-Unis avec la Côte d’Ivoire, amie ».

Kafolo et Kolobougou sont les deux régions où ont eu lieu les fusillades. Selon un bilan provisoire, deux militaires et un gendarme sont morts. Aucune organisation n’a encore revendiqué les attaques mais on sait que les assaillants étaient venues nombreux à motos du Burkina Faso voisin et plusieurs groupes sévissent dans la région.