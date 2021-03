Attaque de Biden contre Poutine: «l’Amérique devrait plutôt se regarder dans le miroir», la Russie

Le premier vice-président de la commission des affaires étrangères du Conseil de la Fédération de Russie, Vladimir Dzhabarov, estime qu’aucun homme politique au niveau présidentiel ne devrait faire des déclarations similaires à celles du président américain, Joe Biden, concernant son homologue russe, Vladimir Poutine, rapporte l’agence TASS.

« En ce qui concerne les remarques de Biden concernant notre président, je pense que cela ne vaut même pas la peine d’être commenté. Parce qu’aucun politicien de ce niveau ne peut se permettre de telles choses », a déclaré mercredi Dzhabarov à TASS.

Commentant les remarques de Biden, selon lesquelles la Russie et les États-Unis peuvent coopérer lorsqu’ils travaillent ensemble dans l’intérêt des deux pays, le sénateur a noté que les Américains n’avaient pas fait de progrès vers la coopération jusqu’à présent, bien que la Russie soit prête. « J’espère qu’ils s’en rendront compte tôt ou tard. Et Biden pondérera ses paroles plus attentivement », a déclaré Dzhabarov.

Quant aux accusations d’ingérence de la Russie dans les élections américaines, le sénateur a suggéré à Washington de faire attention à lui-même. « L’Amérique devrait plutôt se regarder dans le miroir. L’Amérique est intervenue partout où une interférence était même possible: le Moyen-Orient, l’Ukraine. En dehors du travail destructeur, elle n’a rien introduit », a-t-il indiqué.