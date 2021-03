Attaque au Niger: le Nigéria exprime son soutien à Niamey dans la lutte contre le terrorisme

Alors que les assaillants sèment la terreur au Niger voisin, le Nigéria, à travers son président Muhammadu Buhari, a exprimé sa compassion et tout son soutien à Niamey pour lutter contre le terrorisme.

Le Niger a été frappé par plusieurs attaques dans le nord du pays, en un peu plus d’une semaine avec plus de 200 morts. La dernière attaque en date est celle de dimanche qui a occasionné au moins 137 morts, selon un bilan rendu officiel mardi. Des assaillants ont pris d’assaut trois villages à Tallia et y ont semé le chaos. Lors d’un appel téléphonique, Buhari a exprimé au Niger, le soutien du Nigéria dans la lutte contre le terrorisme.

«Nos plus sincères condoléances aux familles des victimes et au peuple de la République du Niger. Le Nigéria se tient aux côtés de tous ses voisins dans la lutte contre le terrorisme», a déclaré Buhari. Il a condamné l’attaque en la qualifiant d’odieuse. Les deux présidents ont également convenu de renforcer la sécurité sous-régionale comme moyen de repousser Boko Haram et l’ISWAP dans les régions sub-saharienne et sahélienne.