Attaque au Niger: la Turquie condamne un massacre «odieux».

La Turquie a exprimé son indignation après les attaques terroristes survenues dans le nord du Niger dimanche qui ont vu au moins 40 civils massacrés.

Dans un communiqué lundi, le ministère turc des affaires étrangères a indiqué que « nous sommes profondément attristés qu’au moins 40 personnes aient perdu la vie dans les attentats terroristes perpétrés le 21 mars 2021, dans des colonies situées dans la ville de Tillia, dans la région de Tahoua, au Niger ». « Nous condamnons fermement cette attaque odieuse », a ajouté le communiqué.

La Turquie a également adressé ses condoléances aux familles des victimes ainsi qu’au peuple «ami et fraternel» et au gouvernement du Niger. Dimanche, des assaillants ont pris d’assaut trois villages de Tahoua dans le nord-ouest du Niger et y ont massacré des dizaines de villageois non armés avant de repartir. L’armée a indiqué avoir envoyé des hommes à leurs trousses.