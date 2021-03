Atletico Madrid: Suarez entre dans un club très fermé de buteurs

Auteur du but victorieux contre Alavés (1-0), ce dimanche 21 mars 2021 en Liga, Luis Suarez a marqué le 500e but de sa carrière. Une performance réalisée par un cercle très fermé de joueurs dans l’histoire.

L’attaquant uruguayen, Luis Suarez, est un véritable goleador, un buteur de sang froid capable de trouver la faille dans n’importe quelle situation.

La preuve, le buteur de l’Atletico a marqué ce week-end en championnat, le 500e but de sa carrière. Une performance assez extraordinaire, réalisée par seulement 30 joueurs avant lui dans toute l’histoire du foot.

De plus, seulement 4 joueurs encore en activité ont marqué plus de buts que l’attaquant de l’Atletico. Nous retrouvons bien évidemment les deux monstres sacrés, Cristiano Ronaldo ( 770) et Lionel Messi (730), mais aussi Robert Lewandowski (528) et Zlatan Ibrahimovic (564).

Les autres joueurs encore en activité capables d’entrer dans ce club très fermé des joueurs avec au moins 500 buts, sont encore très loin. On retrouve le buteur de City, Sergio Agüero (425), l’attaquant de Man U, Edinson Cavani (411), le buteur Klaas-Jan Huntelaar (406), le Brésilien Neymar (390), et le Français Karim Benzema (364), qui doivent fournir beaucoup d’efforts s’ils veulent un jour faire partie de cette liste de légendes.

Le top 10 des meilleurs buteurs en activité

1. Cristiano Ronaldo : 770 buts en 1055 matchs

2. Lionel Messi : 730 buts en 908 matchs

3. Zlatan Ibrahimovic : 564 buts en 945 matchs

4. Robert Lewandowski : 528 buts en 771 matchs

5. Luis Suarez : 500 buts en 789 matchs

6. Sergio Agüero : 425 buts en 770 matchs

7. Edinson Cavani : 411 buts en 729 matchs

8. Klaas-Jan Huntelaar : 406 buts en 729 matchs

9. Neymar : 390 buts en 623 matchs

10. Karim Benzema : 364 buts en 793 matchs