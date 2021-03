Après l’Irak, le pape François choisit sa prochaine destination dans le Moyen-Orient

Pas le temps de lire l'article ?

Après son périple dangereux de trois jours en Irak, le pape François a décidé de se rendre au Liban prochainement, a rapporté premierchristian.news.

Le pape François a visité l’Irak vendredi lors d’un voyage inédit d’un pontife dans ce pays du Moyen-Orient en proie à des problèmes de sécurité. Selon les informations, le pape a été personnellement invité par le cardinal Bechara Rai, patriarche de l’Église catholique maronite, à faire une halte au Liban sur le chemin du retour à Rome. Mais le pontife n’a pas accédé à la demande indiquant, selon des sources, qu’un tel voyage reviendrait à donner au peuple libanais des «miettes», compte tenu de combien ils ont souffert ces derniers temps.

Le Pape a insisté sur le fait qu’il prévoyait de se rendre au Liban, où des personnes de tous horizons religieux souffrent des effets d’une crise économique qui s’aggrave, indique premierchristian.news. «La possibilité que le prochain voyage du Pape François au Moyen-Orient soit au Liban est une bonne nouvelle dont ont besoin les communautés qui ont fait face à des souffrances et des épreuves incommensurables», a déclaré Hombeline Dulière, responsable du programme d’urgence de l’association catholique de développement international CAFOD.

«Entre les épidémies incontrôlées de Covid-19 et certains des verrouillages les plus stricts au monde, jusqu’à l’explosion de Beyrouth, qui a tué des centaines de personnes et laissé 300 000 sans-abri, et la flambée des prix en raison de la crise économique, beaucoup ont déjà atteint un point de rupture», a-t-elle déclaré. Quelque 1,7 million de personnes sont tombées sous le seuil de pauvreté au Liban et 22% de la population devraient sombrer dans l’extrême pauvreté, selon les chiffres de la Banque mondiale.