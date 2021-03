Angleterre: de retour d’un voyage en amoureux, elle découvre l’infidélité de son petit-ami sur Snapchat

Une jeune Britannique a organisé l’une des meilleures escapades romantiques pour fêter son premier anniversaire avec son petit copain. Des mois plus tard, elle apprend sur Snapchat que son petit ami l’a trompée pendant le voyage.

Abi Willis est une jeune femme de 21 ans. Excitée à l’idée de célébrer son premier anniversaire avec son compagnon Harry Clapham, elle a planifié une parfaite escapade romantique. Pour ce voyage effectué aux îles Canaries, Abi « imaginais des repas romantiques, des journées de farniente au bord de la piscine et peut-être quelques nuits à boire un verre de trop ». Mais rien ne s’est passé comme elle l’avait souhaité.

Durant leur deuxième nuit sur l’île, le couple avait fait la rencontre d’une Britannique et de son amie dans un bar où ils avaient sympathisé. « Elles ont entendu Harry dire qu’il n’avait plus de cigarettes et lui en ont offert une », a précisé Abi.

Elle a poursuivi : « Nous avons fini par nous asseoir ensemble et prendre un verre. Je me souviens que Harry avait un peu trop bu. Il y a eu un moment étrange où il est allé aux toilettes et cette fille s’est soudainement levée pour y aller aussi. Ils sont sortis des toilettes ensemble quelques instants plus tard. Je sentais que quelque chose n’allait pas, mais je l’ai ignoré».

Un soir, Abi a été victime d’une insolation qui se manifeste par une augmentation de la température corporelle, des rougeurs au niveau du visage, des sueurs excessives, des maux de tête, provoquées par l’exposition prolongée au soleil sans protection. Contrainte d’écourter la soirée, la jeune femme est rentrée à l’hôtel pour s’allonger.

Trois mois après leur retour du voyage, le couple s’est séparé à la suite d’une dispute, a relayé Sudinfo. Quelques jours plus tard, Abi reçoit un message sur Snapchat de la part de la Britannique rencontrée en vacances. « J’ai baisé Harry en vacances », suivi d’un émoji qui pleure de joie. « Deux fois », a-t-elle ajouté.

Harry, âgé de 20 ans, n’avait donc pas perdu son temps pendant cette escapade. Il avait aisément profité du mauvais état de santé de sa copine pour aller se glisser secrètement dans le lit de cette femme avec laquelle le couple avait pris un verre.

« Cela a eu un impact sur notre vie sexuelle parce que je me sentais très malade, mais je n’aurais jamais pensé qu’il irait voir ailleurs, surtout pendant nos vacances», a-t-elle lancé, désemparée.

«J’étais sa première petite amie sérieuse et je pensais qu’il était prêt à se ranger ». Mais visiblement non.

Abi a été psychologiquement affectée par cette trahison. Jusqu’aujourd’hui, l’idée de voyager à l’étranger, même avec des amies, la rend anxieuse. « Je me suis demandé pourquoi notre relation n’était pas assez bien. Pourquoi je n’étais pas assez bien ? Mais je sais que c’est une mauvaise façon de voir les choses. C’est Harry qui n’était pas assez bien pour moi », a-t-elle conclu.