Alassane Ouattara: « Hamed était un fils pour la Première Dame et moi-même »

Alassane Ouattara: « Hamed était un fils pour la Première Dame et moi-même »

Le président ivoirien Alassane Ouattara ne s’en remet toujours pas, après le décès de son Premier ministre Hamed Bakayoko. En Conseil des ministres ce mercredi, il a réitéré sa profonde tristesse, suite à la disparition d’un « frère et ami ».

« Hamed était un fils pour la Première Dame et moi-même. Il était certes votre Chef du Gouvernement mais je sais aussi qu’il était un frère et un ami pour beaucoup d’entre vous. Je voudrais donc vous présenter mes condoléances les plus émues. Hamed va beaucoup nous manquer. Nous prions tous pour que son âme repose en paix », a déclaré Alassane Ouattara en Conseil des ministres ce mercredi 24 mars 2021.

A lire aussi: Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara annonce la nomination d’un nouveau Premier ministre

« Afin d’honorer sa mémoire, nous devons poursuivre le dialogue politique, le développement de notre pays, avec engagement et détermination, dans une Côte d’Ivoire apaisée », a-t-il ajouté.

Au cours de cette séance hebdomadaire des membres du gouvernement, le président ivoirien a annoncé la nomination d’un nouveau Premier ministre qui se chargera de lui former un nouveau gouvernement dans les tout prochains jours. Pour rappel, l’ancien Premier ministre Hamed Bakayoko est décédé le 10 mars dernier, alors qu’il était hospitalisé à l’étranger.