Afghanistan: visite inopinée du secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, à Kaboul

Les médias d’État rapportent que le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, est arrivé dimanche à Kaboul pour son premier voyage en Afghanistan en tant que chef du Pentagone, alors que les questions sur la durée de la présence des troupes américaines dans le pays se multiplient. L’arrêt d’Austin en Afghanistan marque son premier retour dans une zone de guerre américaine au Moyen-Orient depuis qu’il a pris ses fonctions au Pentagone.

La radio et télévision publique afghane et la télévision populaire TOLO ont annoncé l’arrivée d’Austin à Kaboul en provenance de l’Inde. Il devait rencontrer de hauts responsables du gouvernement afghan, dont le président Ashraf Ghani.

Le président Joe Biden a déclaré la semaine dernière, dans une interview accordée à ABC News, qu’il serait « difficile » pour les États-Unis de respecter la date limite du 1er mai pour le retrait des troupes d’Afghanistan. Mais il a ajouté que si la date limite, fixée dans un accord entre l’administration de l’ancien président Donald Trump et les talibans, était repoussée, ce ne serait pas de « beaucoup plus longtemps ».

En réponse, les talibans ont averti vendredi des conséquences si les États-Unis ne respectent pas le délai. Suhail Shaheen, membre de l’équipe de négociation des Talibans, a déclaré aux journalistes que si les troupes américaines restent au-delà du 1er mai, « ce sera une sorte de violation de l’accord. Cette violation ne viendrait pas de notre côté. … . Leur violation aura une réaction. »

Dans une lettre très ferme adressée à M. Ghani au début du mois, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré qu’il était urgent de faire la paix en Afghanistan et que toutes les options restaient sur la table. Il a également averti qu’il est probable que les talibans réalisent des gains territoriaux rapides si les troupes américaines et de l’OTAN se retirent. Les États-Unis dépensent 4 milliards de dollars par an pour soutenir les forces de sécurité nationales afghanes.