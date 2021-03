Afghanistan: 3 morts dans l’explosion d’un véhicule gouvernemental à Kaboul

En Afghanistan, 3 personnes ont trouvé la mort ce jeudi 18 mars 2021, dans l’explosion d’un véhicule transportant des employés du gouvernement afghan, à Kaboul.

Trois personnes ont été tuées et onze autres blessées jeudi dans l’explosion d’un engin piégé contre un véhicule transportant des employés du gouvernement afghan à Kaboul, ont déclaré les autorités. L’information a été confirmée par le porte-parole de la police de la capitale afghane.

L’autocar transportant les employés du ministère afghan de l’Information et de la Technologie a été touché par un engin explosif placé en bordure de route, a précisé Abdul Samad Hamid Poya, un conseiller du ministère. Cette explosion survient le jour d’une conférence à Moscou, réunissant des représentants afghans, talibans et de plusieurs pays, dont les États-Unis, dans le but d’obtenir une réduction des violences en Afghanistan afin de faire avancer le processus de paix.

Pour l’heure, l’attaque n’a pas été revendiquée. Mais les Talibans et un mouvement fondamentaliste islamiste se faisant appeler Émirat islamique d’Afghanistan et qui s’est répandu en Afghanistan et au Pakistan depuis octobre 1994, sont soupçonnés d’être à l’origine de cette nouvelle attaque.