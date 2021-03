Accusée de terrorisme, Reckya Madougou prépare une bataille médiatique et judiciaire en dehors du Bénin

La candidate recalée des démocrates, accusée de terrorisme et déposée à la prison civile de Missérété, n’entend pas baisser les bras contre l’accusation portée contre sa personne. Elle entend laver son honneur à l’international et porter le dossier devant d’autres instances en dehors des juridictions béninoises.

Femme battante bien connue dans la sous-région et en dehors du continent, Reckya Madougou n’entend pas subir le sort qui lui est réservé dans la procédure enclenchée contre elle devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

En effet, la candidate recalée des démocrates, avec l’aide de ses avocats-conseils, veut donner un coup de projecteur sur le dossier à l’international.

Selon le magazine panafricain Jeune Afrique, l’ancienne ministre de la justice du président Boni Yayi prépare une bataillé médiatique et judiciaire à l’international.

Pour y parvenir, l’ex-conseillère spéciale du président togolais, Faure Gnassingbé, a sollicité le service d’un avocat français, Me Mario Stasi. Ce dernier se chargera de présenter dans les médias internationaux la situation de sa cliente.

Il entamera dans le même temps des procédures judiciaires devant les juridictions sous-régionales et régionales afin de laver l’honneur de sa cliente.

Me Mario Stasi touchera également des personnalités politiques, aussi bien en France qu’en Europe, pour présenter et plaider le dossier de sa cliente qui se considère comme victime de harcèlement politique.

Bataille en dehors du Bénin, une option des avocats-conseils de Reckya Madougou

La décision d’entamer une bataille médiatique et judiciaire hors du Bénin est certainement venue du collège d’avocats béninois qui assistent la candidate recalée des démocrates.

En effet, lors d’une sortie médiatique conjointement menée par Me Renaud Agbodjo et Paul Kato Attita, les deux avocats-conseils dont les compétences ne sont plus à démontrer, ont exprimé leur pessimisme quant à leur capacité à défendre l’ancienne ministre dans cette procédure de terrorisme.

Pour Me Paul Kato Attita, il s’agit plutôt d’une affaire politique et l’issue que connaitra le dossier dépendra de la volonté politique.

C’est sans doute ce pessimisme affiché par les avocats de l’ancienne ministre, Reckya Madougou, qui a motivé la candidate à solliciter les services d’un avocat français pour ouvrir d’autres procédures en dehors de celle en cours devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).