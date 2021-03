10 morts dans une nouvelle attaque au Niger

Une nouvelle attaque a eu lieu mercredi dans la région nigérienne de Tillaberi, dans le sud-ouest du pays. Au moins 10 personnes ont été tuées, selon une source de sécurité citée par Reuters.

Selon les informations, des hommes armés ont fait irruption dans les villages de Zibane et Gabado dans le sud-ouest du Niger. Les assaillants ont incendié une école et massacré les populations civiles avec trois personnes tuées dans le village de Zibane et sept à Gabado, a indiqué une source citée par Reuters.

A lire aussi: Attaque au Niger: au moins 137 civils massacrés par les assaillants à Tillia (officiel)

L’armée a été déployée sur les lieux et, selon les informations, effectue des contrôles et le nombre de morts pourrait augmenter, a déclaré la source. Le bilan des morts n’est que provisoire et, selon plusieurs informations, il pourrait augmenter. Pour le moment, aucun des groupes terroristes actifs dans la région n’a revendiqué l’attaque.

Quatre attaques en deux semaines

Cette attaque intervient alors même que le Niger est en plein deuil suite à une autre attaque dans la région qui a coûté la vie à 137 personnes. Il s’agit de la quatrième attaque meurtrière en environ deux semaines avec environ 250 morts, dans un pays ravagé par la violence islamiste.

L’affilié local de l’État islamique est actif dans la zone et a été blâmé pour les attaques précédentes qui ont tué des dizaines de civils et de soldats. La violence fait partie d’une crise sécuritaire plus large dans la région du Sahel en Afrique de l’Ouest, qui est également alimentée par des militants liés à Al-Qaïda, l’Etat islamique et aux milices ethniques.