Violences au capitole: des pro-Trump arrêtés et inculpés

Trois des manifestants pro-Trump ayant participé à la violente intrusion au Capitole mercredi, ont été arrêtés et inculpés « d’intrusion illégale » et de « conduite violente ».

Trois des manifestants pro-Trump dont les photos ont fait le tour du monde depuis leur violente intrusion au Capitole mercredi, ont été arrêtés et inculpés, a annoncé samedi le ministère de la Justice. Il s’agit de Jacob Anthony Chansley, alias Jake Angeli, d’Adam Johnson, l’homme au pupitre de Pelosi et Derrick Evans, un élu du parlement de l’Etat de Virginie Occidentale.

Selon le ministère de la justice, ils sont tous inculpés « d’intrusion illégale » et de « conduite violente« . Vendredi, le ministère avait déjà annoncé 13 inculpations pour intrusion et désordre, et l’arrestation dans l’Arkansas de Richard Barnett, l’homme photographié avec son pied sur le bureau de Nancy Pelosi.

Jeudi, Donald Trump s’est dit scandalisé par la violente intrusion au capitole qui a d’ailleurs été décriée par de nombreuses autorités étrangères qui estiment que cela met à mal l’image de la démocratie américaine. Dans son message, Donald Trump avait lancé un appel à la réconciliation.