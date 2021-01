USA: cette fillette de 4 mois tuée par un chien?

Une fillette de 4 mois décède après avoir été retrouvée inconsciente avec un chien allongé sur elle.

Une petite fille de 4 mois est décédée, le 31 décembre 2020, la veille du Nouvel An à la suite d’un accident apparent impliquant un chien dans l’Ohio, selon des informations locales. Identifiée comme Raelynn Larrison de Dayton, la petite a été déclarée morte à l’hôpital pour enfants de Dayton jeudi soir, selon le bureau du coroner du comté de Montgomery.

Le Dayton Daily News indique que le centre régional de répartition du comté de Montgomery a déclaré au WRGT que les équipes sont intervenues au domicile de l’enfant vers 19 heures après qu’un homme a appelé le 911 pour signaler qu’il s’était réveillé pour trouver un chien couché sur son bébé. D’après le média, l’homme a dit que l’enfant ne respirait pas et était inconscient.

Pour l’heure, la race de chien impliquée dans l’incident reste incertaine, bien que le voisin Lonnie Dapier l’ait décrit comme «gros». La même source a déclaré que l’animal était déjà sorti de la maison de la famille. «Que Dieu bénisse cet enfant et j’espère juste qu’il s’occupera de ce chien d’une manière ou d’une autre pour qu’il ne blesse personne d’autre», a déclaré Dapier au WRGT.

En attendant plus d’informations sur la cause et le mode de décès de l’enfant, une enquête a été ouverte au département de police de Dayton.