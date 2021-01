Southampton vs Liverpool: les compos probables

Liverpool se déplace ce lundi soir (21h) sur la pelouse de Southampton à l’occasion de la clôture de la 18è journée. Découvrez les compos probables des deux équipes.

Rattrapé par Manchester United à la tête du classement, Liverpool se déplace ce soir à Southampton dans l’espoir de reprendre sa fauteuil de leader. L’occasion aussi pour les Reds de mettre fin à leur série de deux matchs nuls consécutifs.

Pour ce match, Jurgen Klopp devrait aligner son traditionnel 4-3-3. Toujours privé de Van Djik (blessé), le technicien allemand devrait composer avec Fabinho et Phillips en défense.

De son côté, Southampton occupe une intéressante neuvième place en Premier League avec 26 points pris en 16 rencontres. Après avoir empoché sept victoires en dix rencontres, pour deux matchs nuls et une défaite, les Saints sont apparus moins fringants lors des quatre dernières journées. Ils ont été battus par Manchester City (0-1) et ont fait match nul à Arsenal, chez le promu Fulham (0-0) et contre West Ham en milieu de semaine (0-0).

Les compos probables :

Southampton : McCarthy – Bertrand, Stephens, Bednarek, Walker-Peters – Djenepo, Romeu, Ward-Prowse, Walcott – Ings, Adams

Liverpool : Alisson – Robertson, Fabinho, Phillips, Alexander-Arnold – Henderson, Wijnaldum, Alcantara – Salah, Firmino, Mané