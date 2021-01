Serie A: Cristiano Ronaldo relance la Juventus et arrache une couronne du Roi Pelé

Humiliée par la Fiorentina lors de sa dernière sortie, la Juventus a relevé la tête pour sa première de l’année 2021. La Vieille Dame a ainsi repris goût à la victoire en Serie, ce dimanche en prenant le dessus sur l’Udinese à domicile (4-1).

Cristiano Ronaldo démarre 2021 du bon pied

Cristiano Ronaldo a assumé son statut de meilleure gâchette du championnat en inscrivant ses 13e et 14e buts de la saison en Serie A. Grâce à son doublé, il dépasse le record de Pelé et ses 757 buts inscrits dans sa carrière, club et sélection confondus.

L’attaquant vedette de la Juventus cumule désormais 758 buts en 1035 matchs disputés (club et sélection). Son prochain objectif sera alors d’effacer des tablettes un autre Brésilien : Romario (772). Et attention, en 2021, Cristiano Ronaldo pourrait atteindre un nouveau cap dans sa carrière, un cap totalement inouï.

L’ex-Madrilène pourrait atteindre la barre des 800 buts et devenir par la même occasion le deuxième meilleur buteur de l’histoire du ballon rond (clubs et sélections), à seulement cinq unités du record absolu de Jozek Bican (805). Un objectif atteignable connaissant le numéro 7.