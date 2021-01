Sergio Ramos: « le PSG veut faire une équipe avec Messi et moi »

À moins de six mois de la fin de son contrat, Sergio Ramos a refusé une offre de prolongation d’un an de la part du Real Madrid pour rejoindre le Paris Saint-Germain selon les informations du ‘Chiringuito’ en Espagne.

En fin de contrat en juin prochain avec le Real Madrid, Sergio Ramos sera sans doute l’une des têtes d’affiche de ce mercato hivernal qui a ouvert ses portes le 1er janvier dernier. Alors que le joueur et son club étaient en négociations depuis plusieurs semaines pour un prolongation de son bail, la presse espagnole a lâché ce mardi une bombe sur ce dossier.

Selon les informations du ‘Chiringuito’ et de son présentateur Josep Pedrerol, Sergio Ramos aurait refusé une offre de prolongation de son président pour… aller jouer au PSG, avec Leo Messi ?

« La proposition que vous m’avez faite, je ne l’accepterai pas. Au PSG, ils m’ont dit qu’ils feraient une équipe avec moi et avec Messi », aurait déclaré Sergio Ramos à Florentino Perez lors d’une discussion sur son avenir avant le match contre Elche.

Manchester City et le PSG dans le coup?

Une information renchérie par le quotidien ‘Marca’, qui indique que le défenseur central ne serait pas convaincu par la proposition d’une année de contrat supplémentaire faite par le club merengue. Une situation très suivie par les cadors européens selon ESPN qui explique ces dernières heures que Manchester City reste à l’affût du cas du capitaine madrilène.

Pep Guardiola est fan du joueur de 34 ans et serait partant pour l’accueillir dans le nord de l’Angleterre. Son salaire ne poserait pas non plus de problème selon le média américain. Dans le même temps, certains médias à la fiabilité variable continuent de spéculer sur une possible arrivée de Sergio Ramos… au PSG.