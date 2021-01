Samantha annonce une bombe sur la tête de sa demi-sœur Meghan Markle

Le Telegraph rapporte qu’un livre de Samantha, demi-sœur de Meghan Markle, dont elle est séparée, sera publié aux États-Unis le 17 janvier. Ce livre de 330 pages qui décrirait sa relation dysfonctionnelle avec la duchesse du Sussex s’annonce explosif.

Annoncé depuis deux ans, le livre de la sœur de Meghan Markle sortira enfin aux États-Unis le 17 janvier prochain. Samantha Markle a déclaré au média anglais « The Sun » que son livre n’est pas un livre de souvenirs sur Meghan, mais qu’il mettra sa sœur mal à l’aise.

La famille royale ne sera pas « malheureuse » avec ce livre de 330 pages, a-t-elle ajouté. Samantha, 56 ans, a déclaré : « Il y a quelque chose pour tout le monde. Ce fut un voyage intéressant. » « Il traite de ma vie et de mon point de vue sur plusieurs questions en cours de route qui se croisent avec cet événement royal de l’histoire.

« Il s’est passé énormément de choses lorsque ce conte de fées royal est tombé des torchons. »

« Comment cela nous affecte en tant que peuple et comment le monde a réagi et ce que cela signifiait vraiment pour nous en tant que famille. » « Il se passait beaucoup de choses derrière des portes closes que le monde ne connaissait pas. »

Elle a ajouté que son objectif a toujours été de dire la vérité, et de faire connaître les manières choquantes et inspirantes dont ils vivent. Samantha a poursuivi : « Cette histoire n’a jamais été une histoire à dormir debout. » « Quoi que le lecteur cherche, il y a quelque chose pour chacun et j’espère que le monde l’aimera. » « Je pense que la famille royale l’aimera et en profitera, et qu’elle ne devrait pas être mal à l’aise. J’espère qu’ils la trouveront chaleureuse, drôle, honnête et sincère. »

« Je l’ai écrit avec respect, en sachant qu’ils le verraient et sans craindre qu’il y ait quoi que ce soit qui les mécontente. » « Je ne sais pas comment joindre Meghan et je n’ai jamais reçu d’elle un exemplaire de Finding Freedom par la poste. » « Les gens qui n’ont rien à cacher n’ont rien à craindre. La vérité est la vérité. Le niveau de confort de l’individu se situe là où la vérité est une priorité ou non pour l’individu. »

C’est en février 2019 que Samantha Markle avait annoncé qu’elle s’apprêtait à écrire un livre à propos de Meghan Markle et de la relation qu’elle entretient avec sa famille, notamment avec son père et sa demi-soeur.

Une nouvelle qui avait à l’époque fait beaucoup de peine à la duchesse de Sussex, qui avait fondu en larmes à l’évocation de cet ouvrage, se sentant même « exploitée » par Samantha Markle qui depuis fait partie des détracteurs principaux de l’ex-actrice et son mari le prince Harry. Un moyen qu’elle a trouvé pour faire parler d’elle, lorsque ce n’est pas pour rapporter des faits de violences conjugales de la part de son mari.