Rihanna file le parfait amour: ces photos ne laissent plus de place au doute

De récentes photos, prises le 27 décembre et publiées par le Dailymail, montrent Rihanna et le rappeur A$AP Rocky passés les fêtes de fin d’année à La Barbabe, le pays d’origine de la chanteuse. Cette fois-ci, leur idylle est officielle.

Rihanna dons shimmering green mini dress as she puts on loved up display with A$AP Rocky https://t.co/FLz82m2zH1 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 30, 2020

Dans ces clichés, on aperçoit les deux tourtereaux très, très proches. Clairement passés à la vitesse supérieure, ASAP Rocky et sa douce ne se cachent plus. Mains baladeuses, bisous tendres, rires et câlins… aucun doute n’est désormais possible. C’est sur un yacht privé sur les eaux des Caraïbes, entre deux balades en jet ski ou d’un tour de bouées tractées que leur amour a été dévoilé au grand jour.

La semaine de Noël, une source avait déclaré au magazine anglophone People, que les deux artistes étaient devenus « inséparables depuis des semaines » tout en précisant que cela était « assez récent, mais ils sont tous les deux à fond. Ils passent toujours des super moments ensemble, ils ont beaucoup de choses en commun ». Voilà une bonne nouvelle pour celle qui n’a encore jamais retrouvé l’amour depuis sa relation tumultueuse avec Chris Brown.

La relation du couple est scrutée par les tabloïds depuis environ un an, date à laquelle les tourtereaux s’étaient rendus ensemble à la soirée des Fashion Awards, à Londres. A l’époque, l’entourage de Rihanna avait toutefois affirmé qu’il n’y avait rien de sérieux. «Rihanna est célibataire. Elle vient juste de sortir d’une relation longue et intense avec Hassan (Jameel). Elle veut profiter de son célibat et ne veut pas se précipiter dans quelque chose de nouveau. Elle passe du temps avec ASAP Rocky, mais elle ne sort pas avec lui. Mais cette fois-ci, leur idylle est officielle.