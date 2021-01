Présidentielle 2021 au Bénin: l’opération d’enrôlement sur la liste électorale prorogée

Le président du Conseil d’orientation et de supervision (Cos-Lépi), le député Gilbert Bangana, a animé une conférence de presse jeudi 31 décembre 2020. Face à la presse, le premier responsable du Cos-Lépi a annoncé la prorogation de l’opération d’enrôlement des citoyens sur la liste électorale, en vue de la présidentielle d’avril 2021.

Les citoyens en âge de voter et dont les noms ne figurent pas sur la liste électorale permanente informatisée, ont encore jusqu’au 05 janvier 2022 pour s’enregistrer. L’opération qui était prévue pour s’achever ce samedi 02 janvier, prendra donc désormais fin le mardi 05 janvier 2020. « Elle concerne uniquement les citoyens en âge et en situation de voter et dont les noms ne figurent pas sur la liste électorale », a précisé le président du Cos-Lépi.

Pour être pris en compte dans cette opération, il faut être de nationalité béninoise, avoir 18 ans à la date du 11 avril 2021, jouir de ses droits civiques, et avoir été omis lors des « actualisations précédentes ».

La sortie médiatique a également permis au député Gilbert Bangana de rassurer de la fiabilité de la liste électorale en cours d’actualisation. Cette assurance intervient comme une réponse aux inquiétudes de certains acteurs politiques, notamment les opposants qui dénoncent la non transparence du processus d’actualisation.