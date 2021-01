Présidence tournante de l’Union européenne: le Portugal succède à l’Allemagne

Le Portugal a succédé vendredi à l’Allemagne à la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne, un rôle qui s’annonce exigeant pendant un semestre qui restera marqué par la réponse à la crise sanitaire.

À compter du 1er janvier, le Portugal assumera la présidence périodique de l’Union Européenne pour une durée de 6 mois, succédant ainsi à l’Allemagne. Le Portugal assurera la présidence périodique de l’Union européenne pour la quatrième fois, où l’attendent des dossiers chauds, notamment la lutte contre la Covid-19, et la phase après Brexit, qui marque la sortie du Royaume-Uni de l’UE.

Avec le déblocage du plan de relance post-Covid et la conclusion in extremis de l’accord post-Brexit avec le Royaume-Uni, la présidence allemande s’est terminée sur plusieurs succès dans des dossiers qui jetaient une ombre sur les projets de la présidence portugaise. « L’étape qui suit n’est pas moins exigeante« , a néanmoins prévenu le Premier ministre portugais, le socialiste Antonio Costa.

« Il est temps de passer à l’action, de mettre sur le terrain les instruments dont nous nous sommes dotés: le plan de vaccination à l’échelle européenne et les plans de relance nationaux« , a-t-il affirmé dans une tribune publiée jeudi par l’hebdomadaire Expresso.

En coordination avec la Commission européenne, dirigée par l’Allemande Ursula von der Leyen, Lisbonne devra continuer de concerter les mesures sanitaires des 27, qui réagissent en ordre dispersé à chaque vague de l’épidémie malgré les progrès réalisés depuis l’arrivée du coronavirus.

À l’ordre du jour de l’UE, présidée par le Portugal, les dossiers de la Méditerranée orientale, la Libye, la Syrie et les relations avec la Turquie. Les différends entre l’UE et les États-Unis devraient se dissiper après la prise de fonction du président américain Joe Biden prévue le 20 janvier, et ce, après le déclin des relations pendant le mandat du président Donald Trump, en raison de la divergence de visions sur plusieurs questions, dont le programme nucléaire iranien, les taxes douanières et l’Accord sur le changement climatique.La présidence périodique de l’UE par le Portugal se poursuivra jusqu’au 1er juillet, date à laquelle lui succédera la Slovénie.