Pour la nouvelle année, Nicki Minaj dévoile le visage de son mignon bout de chou (Photo)

Pour souhaiter une heureuse année 2021, Nicki Minaj a mis ses fans sous le charme. La rappeuse a dévoilé au grand jour le visage de son bambin âgé de trois mois… Et il est trop mignon !

Depuis le mois d’octobre 2020, Nicki Minaj est l’heureuse maman d’un petit garçon. Et afin de bien débuter l’année 2021, l’interprète d’Anaconda et MotorSport a profité de son compte Instagram pour dévoiler les premières photos de son fils.

Elle légende: « Merci beaucoup de m’avoir choisie pour être ta maman. Je vous souhaite une bonne et heureuse année. Merci pour votre amour et votre soutien tout au long de ce voyage. Cela compte tellement pour moi. Devenir maman est de loin le travail le plus enrichissant que j’aie eu à assumer. J’envoie de l’amour à toutes les supers-héroïnes de mamans. Gros câlins à toutes les femmes qui ont été enceintes pendant cette période difficile.«

Le 20 juillet dernier, sur son compte Instagram, Nicki Minaj avait surpris ses millions de fans en publiant sur son compte Instagram une série de clichés sur lesquels elle apparaissait, le ventre arrondi. Le mercredi 30 septembre dernier, c’est TMZ qui avait officialisé l’heureuse nouvelle : la naissance du premier enfant de Nicki Minaj ! Depuis, ni la maman, ni le papa n’avaient souhaité dévoiler le nom ou le sexe du bébé, ni même partager sa jolie bouille sur les réseaux sociaux. Mais ça, c’était avant.